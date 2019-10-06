، بمساندة الشرطة.. استعادة 800 ألف متر مربع تعديات في شميسي مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولاتها وكانت عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، والتي تُقدّر مساحتها بحوالى 800.000 متر مربع؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية بدعم ومساندة من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وكانت الإزالة عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان وتعديات على أراضٍ حكومية وغير مملوكة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة -عبر حسابها- أنه تمت إزالة تعديات في منطقة الشميسي عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان بمساحة إجمالية 800.000 متر مربع، تم إزالتها إزالة كلية.

Advertisements