، حريق محدود في مبنى بلدية بارق.. ولا خسائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تماسّ كهربائي بجهاز التكييف وتمت السيطرة عليه

اندلع، صباح اليوم الأحد، حريق في أحد المكاتب ببلدية بارق؛ بسبب تماسّ كهربائي تمت السيطرة عليه سريعًا دون خسائر في الأرواح.

وبيّنت بلدية بارق في بيان لها، أن الحريق جزئي في أحد المكاتب بالدور الأول في مبنى بلدية محافظة بارق، وقد تمت السيطرة عليه بشكل عاجل، من قِبَل فِرَق الدفاع المدني بالمحافظة، ولم تسجل أي إصابات وباشَرَ الموظفون أعمالهم.

ويعود سبب الحريق لتماسّ كهربائي في جهاز التكييف؛ حسَب ما أوضحه مختصو الدفاع المدني.

ووقف محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، يرافقه وكيل المحافظة إبراهيم عامر منشط ورئيس البلدية ومدير شرطة بارق ومدير الهلال الأحمر، على الحادث لمتابعة المستجدات.

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