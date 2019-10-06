، الرياض.. "العيادات التخصصية" بأم الحمام تدعو مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - دعت العيادات التخصصية الشاملة لـ"الحرس الوطني" بأم الحمام، مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز للتوعية الصحية؛ حيث ستعقد اجتماعات دورية مع مسؤولين من المركز الصحي.
وتهدف الاجتماعات إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
ويشرف على هذه الاجتماعات مديرة العيادات الدكتورة هند المطيري، ويرأس الاجتماعات كلٌّ من وليد المالكي وهاشم الزهراني.
وسيتم -خلال الاجتماع- تعريف وتحديد الاحتياجات للمرضى في المركز، ووضع الاقتراحات الملائمة ودعمها، والمشاركة في دعم الأيام التوعوية للصحة في المركز.
جدير بالذكر أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى كل المراجعين المسجلين لديها، ومشاركتهم بالفعاليات التي تنظمها العيادات دوريًّا.العيادات التخصصية
الرياض.. "العيادات التخصصية" بأم الحمام تدعو مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06
دعت العيادات التخصصية الشاملة لـ"الحرس الوطني" بأم الحمام، مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز للتوعية الصحية؛ حيث ستعقد اجتماعات دورية مع مسؤولين من المركز الصحي.
وتهدف الاجتماعات إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
ويشرف على هذه الاجتماعات مديرة العيادات الدكتورة هند المطيري، ويرأس الاجتماعات كلٌّ من وليد المالكي وهاشم الزهراني.
وسيتم -خلال الاجتماع- تعريف وتحديد الاحتياجات للمرضى في المركز، ووضع الاقتراحات الملائمة ودعمها، والمشاركة في دعم الأيام التوعوية للصحة في المركز.
جدير بالذكر أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى كل المراجعين المسجلين لديها، ومشاركتهم بالفعاليات التي تنظمها العيادات دوريًّا.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:11 AM
دعت العيادات التخصصية الشاملة لـ"الحرس الوطني" بأم الحمام، مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز للتوعية الصحية؛ حيث ستعقد اجتماعات دورية مع مسؤولين من المركز الصحي.
وتهدف الاجتماعات إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
ويشرف على هذه الاجتماعات مديرة العيادات الدكتورة هند المطيري، ويرأس الاجتماعات كلٌّ من وليد المالكي وهاشم الزهراني.
وسيتم -خلال الاجتماع- تعريف وتحديد الاحتياجات للمرضى في المركز، ووضع الاقتراحات الملائمة ودعمها، والمشاركة في دعم الأيام التوعوية للصحة في المركز.
جدير بالذكر أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى كل المراجعين المسجلين لديها، ومشاركتهم بالفعاليات التي تنظمها العيادات دوريًّا.
، الرياض.. "العيادات التخصصية" بأم الحمام تدعو مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. "العيادات التخصصية" بأم الحمام تدعو مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.