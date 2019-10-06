، الرياض.. "العيادات التخصصية" بأم الحمام تدعو مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت العيادات التخصصية الشاملة لـ"الحرس الوطني" بأم الحمام، مراجعيها للمشاركة في لجنة أصدقاء المركز للتوعية الصحية؛ حيث ستعقد اجتماعات دورية مع مسؤولين من المركز الصحي.

وتهدف الاجتماعات إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

ويشرف على هذه الاجتماعات مديرة العيادات الدكتورة هند المطيري، ويرأس الاجتماعات كلٌّ من وليد المالكي وهاشم الزهراني.

وسيتم -خلال الاجتماع- تعريف وتحديد الاحتياجات للمرضى في المركز، ووضع الاقتراحات الملائمة ودعمها، والمشاركة في دعم الأيام التوعوية للصحة في المركز.

جدير بالذكر أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى كل المراجعين المسجلين لديها، ومشاركتهم بالفعاليات التي تنظمها العيادات دوريًّا.العيادات التخصصية