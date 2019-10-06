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قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".
وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.هيئة حقوق الإنسان الجبيلة خميس مشيط حقوق الإنسان عنف أسري حادثتا تعنيف الجبيلة وخميس مشيط
أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس"عمر السبيعي الخليج 365 2019-10-06
قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".
وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:58 AM
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:22 AM
الهيئة أكّدت أنها تتابع الواقعتين مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة
قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".
وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.
، أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس" ،
المصدر : الخليج 365
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