محمد بن مسعود - الدمام - وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها. وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط: https://tasfiah.sa/pages/ha/وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والأستثمار ماجد القصبي تصفية القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06 أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها. وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط: https://tasfiah.sa/pages/ha/ 06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 Advertisements 10:51 AM اخر تعديل 06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 11:22 AM وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها. وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط: https://tasfiah.sa/pages/ha/ ، القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها ،

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