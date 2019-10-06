شاهد: تفاصيل قضية معنفة خميس مشيط

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو عديدة يسمع فيها ما بدا أنه صراخ شديد وتألم من سيدة، قال معلقون إنها تتعرض للتعنيف في منطقة خميس مشيط بالسعودية.

ووفقًا للمعلومات المتداولة فإن واقعة التعنيف وثقتها جارة الضحية قامت بتصوير المقاطع ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مشاهدات بعشرات الآلاف.

وفي أول تعليق رسمي على هذه الواقعة الصادمة قالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ”معنفة الجبيلة“ و“معنفة خميس مشيط“.

وأكدت الهيئة قي تغريدة بموقع توتير أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

الجدير بالذكر ان خميس مشيط مدينة سعودية، تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تعتبر خميس مشيط خامس أكبر مدينة من حيث السكان في السعودية وهي تقع على ارتفاع 1850 م من سطح البحر.