شاهد: صراخ معنفة الجبيلة تثير جدلا واسعا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع صوتية قال ناشطون إنها للزوجة المعنفة ويظهر فيها صوت صراخها وصوت زوجها المدمن خلال تعنيفها في المنزل.

وعلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، على الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن تعنيف شخص يدعى حسين، يقيم في منطقة ”الجبيلة“ بالعاصمة الرياض، لزوجته.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنفة الجبيلة ومعنفة خميس مشيط“.

وأضافت: ”تتابع الهيئة مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

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وكان ناشطون عبر مواقع التواصل قد تداولوا حكاية رجل يدعى حسين يقيم في منطقة ”الجبيلة“ أقصى شمال الرياض، وقالوا إنه دأب على تعذيب زوجته لمدة عام، وكان صوت صراخها واستنجادها يسمع باستمرار، ويختفي على فترات.

وأفادت راوية القصة بأنها طلبت من الزوجة المعنفة رقم أهلها للتواصل معهم لكنها أكدت ضياع كافة الأرقام من هاتفها حين حطمه الزوج ولا تدري كيف يمكن لها التواصل مع أهلها.

من جهتها، قالت مغردة تدعى سارة العلي: ”معنفة سنة كاملة من زوجها ويمكن أكثر عايشة معاه وهو يتعاطى دايم يسمعون صراخها الجيران وصياح الطفل اشتكت للشرطة وللأسف لا حياة لمن تنادى لا قانون ينصفها ولا شرطة وقفت معها محتاجين وقفتكم الأدلة موجودة عندي واسمه ولوحة سيارته“.