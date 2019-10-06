شركة ألبان خليجية شهيرة تتكبد خسائر كبيرة

انخفضت أرباح شركة المراعي الشهيرة وهي أكبر منتج للألبان في دول الخليج وهبطت صافي أرباحها إلى 8.5% لهذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقالت الشركة إن المبيعات في البحرين تراجعت بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق من هذا العام.

وبلغ صافي أرباح شركة المراعي بعد الزكاة والضرائب 581.2 مليون ريال (154.95 مليون دولار)، انخفاضا من 635 مليون ريال قبل عام.

Advertisements

وزادت المبيعات إلى 3.57 مليار ريال مقابل 3.32 مليار قبل سنة وفقاً لروسيا اليوم.

وتضررت الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية وشركات التجزئة في السعودية نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة وبفعل سوق عمل ضعيفة.

وأدى حصار دول الخليج على قطر إلى منع تصدير المنتجات الخليجية إليها منها شركة المراعي والشركات السعودية الأخرى ما أدى لفقدان السوق القطري الأمر الذي ساهم في حدوث خسائر أخرى.