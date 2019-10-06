تركي آل الشيخ يكشف عن موقفه تجاه عمر حسين بعد واقعة تي شيرت أحتاج أهج.. والأخير يبرر تصرفه

غرد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، معلقًا على موقف نشطاء السوشيال ميديا من “عمر حسين” بسبب ما حدث منه أثناء زيارة المدرب البرتغالي “مورينيو”.

وقال آل الشيخ في تغريدته” “بسأل سؤال واتحملوني … ويمكن أتعرض لهجوم عليه (متعود) اللحين مشهور السوشيل ميديا عمر أخطأ … ليه ما نتكلم على الخطأ بس”.

وتابع “آل الشيخ” متسائلاً: “ليه نتكلم عن الجنسية أو الأهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق إذا أحد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه ما نطبق نفس إلي نتمناه لنا علينا في بلدنا!”.

من جهة أخرى برر الناشط المشهور على السوشيال ميديا “عمر حسين”، في أول تعليق له عن واقعة تيشرت “أحتاج أهج” بشأن حقيقة ما حدث خلال لقائه المدرب البرتغالي مورينيو.

وقال “حسين” في تغريدة عبر حسابه الرسمي رصدتها: “عشان الناس اللي تداولت صور التشيرت أحب أوضح :أنا لست مرشد سياحي ولا يحزنون .. ولا علاقة لي بأي جهة حكومية “.

وتابع بقوله: “اشتغل في شركة كان لها ( ترتيب بسيط في الزيارة ) شفت المدرب العالمي مورينيو وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته.. حتى في الصورة ماهو معطيني وجه”.

وكان “حسين” قد ارتدى تيشيرت مكتوب عليه “أحتاج أهج” في جولة له برفقة المدرب البرتغالي “مورينيو” أثناء وجوده في زيارة خاصة للمملكة.

وتسببت العبارة المكتوبة في موجة استياء وغضب على مواقع التواصل بالمملكة، والتي اعتبرها عدد كبير من المغردين بالتصرف المتعمد ضد السياحة، كما يعد أمرًا منافيًا للأهداف العامة المتمثلة في الدعاية للبلاد ومزاراتها السياحية والتسويق لها.