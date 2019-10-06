“الحربي”: تزايد فرص هطول الأمطار بمختلف المناطق بدايةً من اليوم.. وهذا هو السبب

أرجع المختص في شؤون الطقس عبدالله الحربي، تأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي إلى مرور أخدود جوي على شمال مصر والأطراف الشمالية للمملكة، مبيناً أن ذلك سينتج عنه موجة أمطار على غالبية مناطق المملكة. وأوضح الحربي أن الحالة تبدأ من اليوم (الأحد)؛ حيث تزداد فرص هطول الأمطار على سواحل تبوك خاصةً حقل والقريات وطبرجل، وتتوسع على منطقتي تبوك والجوف إلى عرعر وطريف.

وبيّن أن الحالة المطرية تصل إلى أجزاء من شرق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، ومن ثم حائل والقصيم وشرق المدينة مع احتمالية حدوثها في الرياض. ولفت إلى أن الأمطار ستعاود الهطول الإثنين والثلاثاء بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والجنوبية الغربية والغربية، بحيث تستمر حالة التقلبات الجوية حتى الأربعاء.