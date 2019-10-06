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. دعت الهيئة العامة للمنافسة عموم “الكباتن”، و”الركاب” إلى المشاركة في الاستبيان المخصص لدراسة تفضيلات مستخدمي تطبيقات توجيه المركبات مثل “أوبر” و”كريم”. وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للمشاركة في الاستبيان هو الـ 14 من أكتوبر الجاري. ونشرت الهيئة الرابط المخصص للاستبيان على موقعها الإلكتروني، والذي يحتوي على استمارتين منفصلتين إحداهما لاستبيان الركاب والآخر للكباتن..، متعهدة بالالتزام بسرية البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية فقط.





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كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة المنافسة” تدعو ركاب وكباتن تطبيقات توجيه المركبات لاستبيان حول تفضيلات المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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