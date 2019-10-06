وظائف إدارية وصحية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرياض

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر 3 وظائف صحية وإدارية شاغرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي أول تخطيط المواد، ومُدرب ثاني المحاكاة السريرية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي أول تخطيط المواد (Senior Material Planning Specialist):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).
– خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات ولحملة الماجستير لا تقل عن 4 سنوات في مجال تخطيط المواد.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
2- مُدرب ثاني المحاكاة السريرية (Simulation Clinical Educator II) (وظيفتان):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في التخصصات الطبية أو الرعاية الصحية.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب
طريقة التقديم:
– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي أول تخطيط المواد (Senior Material Planning Specialist):
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2- مُدرب ثاني المحاكاة السريرية (Simulation Clinical Educator II) (وظيفتان):
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