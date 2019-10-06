جامعة نجران تعلن موعد التسجيل بعدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

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. أعلنت جامعة نجران عن موعد بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الدراسي الثاني، وتتمثل الدبلومات في (دبلوم الأمن الفكري، ودبلوم المحاماة، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم الإرشاد الأسري، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الفَنْدَقة والسياحة، ودبلوم علوم الحاسب التطبيقي)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه. Advertisements الدبلومات:

1- دبلوم الأمن الفكري.

2- دبلوم المحاماة.

3- دبلوم الأمن السيبراني.

4- دبلوم الإرشاد الأسري.

5- دبلوم المحاسبة.

6- دبلوم الفَنْدَقة والسياحة.

7- دبلوم علوم الحاسب التطبيقي. موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل غداً الأحد بتاريخ 1441/02/07هـ وينتهي بتاريخ 1441/04/24هـ. طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





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