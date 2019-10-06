وظائف تعليمية للنساء بعدة تخصصات

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. أعلنت شركة التهذيب للخدمات التعليمية توفر وظائف تعليمية شاغرة (للنساء)، للعمل في (مجمع التهذيب التعليمي للبنات بالدمام)، بالمسميات التالية (مُعلمة لغة عربية، ومُعلمة تربية إسلامية، ومُعلمة أحياء، ورائدة نشاط)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

1- مُعلمة لغة عربية.

2- مُعلمة تربية إسلامية.

3- مُعلمة أحياء.

4- رائدة نشاط. الشروط:

1- درجة البكالوريوس بتقدير (جيد) فما فوق.

2- لا يزيد العمر عن 45 سنة.

3- لائقة صحياً.

4- مُلمة بمهارات الحاسب الآلي.

5- اجتياز الاختبارات والمقابلات المُعدة.

6- الخبرة:

– للوظائف التعليمية (خبرة بنفس المجال).

– لوظيفة رائدة نشاط (خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التعليم بمدرسة رسمية). طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





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