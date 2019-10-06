«الجوازات» توضّح طريقة إضافة المولود للأم الوافدة بتأشيرة زيارة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة إضافة المولود للأم الوافدة بتأشيرة زيارة.

وتلقَّت المديرية استفسارًا من أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه «قَدِمت زوجتي للمملكة بتأشيرة زيارة، ورزقني الله بمولود.. فهل يجب أن يُضاف بالتأشيرة مع الأم أم لا؟، علمًا بأنه تم استخراج جواز سفر مستقل وشهادة ميلاد، وفي حال إمكانية إضافته، ما الإجراء والأوراق المطلوبة لذلك؟» .

وردت «مديرية الجوازات»، بأنه في حال كانت شهادة ميلاد المولود إلكترونية، فقد تمت إضافته من وكالة الأحوال المدنية على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما في حال تم إصدار شهادة الميلاد يدويًا، فلا حاجة للإضافة ويُكتفى بشهادة الميلاد مع جواز السفر للمغادرة.