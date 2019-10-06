استعادة 800 ألف م2 تعديات بمنطقة الشميسي بمكة

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة والتي تقدر مساحتها حوالي 800.000 متر مربع وذلك خلال جولاتها الرقابية .

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن هذه التعديات عبارة عن مزارع و بركسات وعقوم ترابية وخزان, لافتاً إلى إزالتها إزالة كلية بالتعاون مع الجهات الأمنية .

وأكد المهندس عمر أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية والبناء بطرق عشوائية مخالفة؛ نظراً لتشويهها للمنظر العام، مشدداً على أنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين .