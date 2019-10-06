السعودية اليوم / استعادة 800 ألف م2 تعديات بمنطقة الشميسي في مكة المكرمة



مكة المكرمة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضي حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، تقدر مساحتها قرابة 800 ألف متر مربع وذلك خلال جولاتها الرقابية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن هذه التعديات عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية, تمت إزالتها بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية .

وأكد المهندس المالكي أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية، تأتي إنطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية، والبناء بطرق عشوائية مخالفة، نظراً لتشويهها للمنظر العام، مشدداً بأنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين .

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09:59ت م

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