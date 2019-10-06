السعودية | لهذا ألغيت حفلة عبد المجيد عبدالله في موسم الرياض

شكرا لقرائتكم لهذا ألغيت حفلة عبد المجيد عبدالله في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغيت ليلة "مجيديات" للنجم عبد المجيد عبدالله التي كان من المقرر إقامتها في #موسم_الرياض الذي ينطلق في 15 تشرين الأول/أكتوبر ويستمر لمدة شهرين.

ويأتي غياب الفنان بسبب الحالة الصحية التي يمر بها وعانى منها منذ فترة وفضل الراحة لحين شفائه.

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من جانبه، تفاعل الوسط الفني مع غياب "طائر الأشجان". وعبر النجم راشد الماجد عبر حسابه في تويتر عن حزنه لغياب عبد المجيد، متمنياً له الصحة وكتب: "ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملح الساحة الفنية". فرد عبد المجيد: "يسلمك ربي يا بو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا".

قرار عبد المجيد عدم المشاركة كان محزناً لمحبيه، لا سيما أنه إحدى ركائز الأغنية السعودية ونجومها على مدى عقود، فيما رأى البعض أن سلامة الفنان وصحته تبقى الأهم.

وتظل احتمالات العودة مفتوحة بعد تجاوز الوعكة الصحية التي تطلبت منه العلاج والسفر خارج المملكة أكثر من مرة.