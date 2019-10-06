، ضبط 7 أشخاص بجدة بحوزتهم بنادق صيد بحري ممنوعة ومخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمّت مصادرتها واتخاذ الإجراءات.. و"الغامدي" يتوعّد المخالفين

تمكنت فرق من وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة، من ضبط عددٍ من المخالفين؛ إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة أمس السبت، يفيد بالتحفظ على 5 مخالفين بحوزتهم "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً، كما ورد يوم الخميس الماضي بلاغ من مركز حرس الحدود بدرة العروس شمال محافظة جدة يفيد بتحفظهم على شخصيْن بحوزتهما "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً مع مقيمين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف الغامدي؛ أنه عند مباشرة الحالة تبيّن قيامهما باستخدامها في صيد الأسماك حيث تمّت مصادرة الوسيلة المخالفة (بنادق صيد الأسماك) و(١٥ كيلو سمك) واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكّد "الغامدي"؛ مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وشدّد "الغامدي"؛ على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

جدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة