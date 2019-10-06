، متفوقة على 8 دول.. أول فارسة سعودية تعتلي عرش سباق عمان الدولي ،

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حققت الفارسة السعودية خلود مختار من فريق المملكة للقدرة، المركز الأول، أمس، في سباق عمان الدولي بالأردن للقدرة والتحمل مسافة 80كم، وسط مشاركة 8 دول من مختلف دول العالم.
ويشارك فريق المملكة للقدرة والتحمل في السباق، بثلاثة فرسان وفارستين وهم: (سعيد الدوسري وخالد محمد، وحمزة الهاشم، وخلود مختار، وأمل صالح).
وعبّرت "مختار" عن سعادتها بالفوز، وكتبت: "الحمد لله على الفوز وأهدي فوزي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي صاحب السمو الملكي #الوليد بن طلال لدعمه المتواصل وحرصه على الفريق، ولا ننكر فضل مدربنا الشامل نجيب البرجس من بعد الله على تعليماته وصبره للوصول إلى القمة"؛ فيما حققت الفارسة أمل صالح المركز الرابع لفريق المملكة.
ويُعد فوز "مختار" الأول من نوعه لفارسات سعوديات، بعد أن تم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في جميع المسابقات العربية والعالمية.
يُذكر أن خلود مختار حصلت على الرخصة الدولية التي تخوّلها المشاركة في سباقات ركوب الخيل، ومشاركاتها الإقليمية قبل عامين، سجّلتها لتكون أول فارسة سعودية في الاتحاد السعودي وبمسمى "فارسة سعودية"، وهو لقب آخر أضافته إلى لقبها السابق "فارسة دولية".
فريق المملكة للقدرة والتحمل خادم الحرمين الشريفين الوليد بن طلال فارسة سعودية
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 09:02 AM
حمدت الله للفوز وأهدته لخادم الحرمين و"الوليد بن طلال" والمدرب للدعممتفوقة على 8 دول.. أول فارسة سعودية تعتلي عرش سباق عمان الدولي
حققت الفارسة السعودية خلود مختار من فريق المملكة للقدرة، المركز الأول، أمس، في سباق عمان الدولي بالأردن للقدرة والتحمل مسافة 80كم، وسط مشاركة 8 دول من مختلف دول العالم.
ويشارك فريق المملكة للقدرة والتحمل في السباق، بثلاثة فرسان وفارستين وهم: (سعيد الدوسري وخالد محمد، وحمزة الهاشم، وخلود مختار، وأمل صالح).
وعبّرت "مختار" عن سعادتها بالفوز، وكتبت: "الحمد لله على الفوز وأهدي فوزي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي صاحب السمو الملكي #الوليد بن طلال لدعمه المتواصل وحرصه على الفريق، ولا ننكر فضل مدربنا الشامل نجيب البرجس من بعد الله على تعليماته وصبره للوصول إلى القمة"؛ فيما حققت الفارسة أمل صالح المركز الرابع لفريق المملكة.
ويُعد فوز "مختار" الأول من نوعه لفارسات سعوديات، بعد أن تم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في جميع المسابقات العربية والعالمية.
يُذكر أن خلود مختار حصلت على الرخصة الدولية التي تخوّلها المشاركة في سباقات ركوب الخيل، ومشاركاتها الإقليمية قبل عامين، سجّلتها لتكون أول فارسة سعودية في الاتحاد السعودي وبمسمى "فارسة سعودية"، وهو لقب آخر أضافته إلى لقبها السابق "فارسة دولية".
، متفوقة على 8 دول.. أول فارسة سعودية تعتلي عرش سباق عمان الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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