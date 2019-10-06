

الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفائز بمقر المحافظة اليوم، اجتماع الجلسة العادية الرابعة للمجلس المحلي للعام 1441هـ، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة المندق والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، منها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، واستعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة بالمحافظة.

ونوه محافظ المندق بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.

// انتهى //

09:52ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المندق يرأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.