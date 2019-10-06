السعودية اليوم / الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، ورابغ وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

09:42ت م

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