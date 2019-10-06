السعودية اليوم / "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة " درس علمي بتعاوني إشراقة غداً



نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إشراقة نجران، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة"، يلقيه نواف بن مسعود السريعي، وذلك بعد صلاة العشاء، بمسجد فاطمة الزهراء بالعريسة.

ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم إثنين، ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.

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09:20ت م

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