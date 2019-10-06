السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

من جهتها جددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار .

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08:33ت م

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