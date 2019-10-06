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2019-10-06 #وظائف نسائية شاغرة بجمعية زهرة في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت جمعية زھرۃ توفر وظائف نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمحافظة جدة، بمسمى (مُثقفة صحية). Advertisements واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة حاملة رخصة مزاولة المهنة، ولديها القدرة على التحدث أمام الجمهور، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مُثقفة صحية. الشروط:

1- حاملة رخصة مزاولة المهنة.

2- القدرة على التحدث أمام الجمهور.

3- المرونة في العمل. طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]







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