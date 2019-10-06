شكرا لقرائتكم فيديو.. رأي المغامسي في تشغيل القرآن 24 ساعة داخل المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. رأي المغامسي في تشغيل القرآن 24 ساعة داخل المنزل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن بقاء القرآن يتلى 24 ساعة في البيت عبر المذياع أو غيره، أمر غير صحيح.
وأشار المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، إلى أنه قد ينشغل أهل المنزل أثناء تلاوة القرآن عن الاستماع والإنصات إليه.
وأكد أن ذلك كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم وتأثيره في النفوس.
وأوضح أنه إذا بقي البيت 24 ساعة يُقرأ فيه القرآن يخشى أن يكون الأثر بالضد، فيصبح الأبناء والبنات 24 ساعة يسمعون القرآن ولم يعد مؤثرًا فيهم، ولم تعد هيبة القرآن فيهم باقية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رأي المغامسي في تشغيل القرآن 24 ساعة داخل المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.