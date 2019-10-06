، "الصحة": قبول 446 متدربًا ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة ،

أعلنت "الصحة" عن قبول 446 متدربًا ومتدربة في البورد السعودي لطب الأسرة لهذا العام 2019م، وبلغ إجمالي الملتحقين في البورد 1718 متدربًا ومتدربة حتى بداية أكتوبر 2019م.
وتوسعت الوزارة في توفير مقاعد تدريبية إضافية لخريجي كليات الطب في برنامج شهادة الاختصاص السعودي في طب الأسرة، مع المحافظة على معايير الجودة والاعتراف من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ مشيرة إلى أن هذه الخطوات التطويرية تأتي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020، سعيًا لتحقيق رؤية 2030؛ وذلك من خلال محور زيادة وتطوير رأس المال البشري في تخصص طب الأسرة وتطوير الأطباء العاملين بالرعاية الأولية بوزارة الصحة؛ حيث يشكّلون المحور الرئيسي في نموذج الخدمة الجديد، وتطبيق منهجية طب الأسرة.
وبيّنت "الصحة" أن عدد المتوقع تخرجهم -بإذن الله- خلال هذا العام (217) طبيبًا وطبيبة، موضحة أنه تم تحقيق زيادة في برامج الزمالة في المملكة من 3 برامج في المدن الرئيسية في عام 2006م إلى 18 برنامجًا في معظم مدن المملكة في عام 2017م، كما تم فتح برنامج في نجران والقريات والخرج هذا العام، ليصل العدد الإجمالي للعام الحالي 21 برنامجًا تدريبيًّا.
وبلغ عدد مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 159 مركزًا تدريبيًّا للدراسات العليا في طب الأسرة بالمملكة، وصاحَبَ ذلك اعتمادُ 4 أكاديميات لطب الأسرة بمناطق: (الرياض، والشرقية، والقصيم)؛ وهو ما أسهم -بحمد الله- في استيعاب أعداد مضاعفة من الأطباء في برنامج الزمالة.
وأفادت "الصحة" بأنه فيما يتعلق بمجال التدريب على رأس العمل، أتمت برامج التدريب لطب الأسرة بالمناطق تدريبَ أكثر من 5 آلاف من الأطباء العامين بمراكز وزارة الصحة على دورات تنشيطية عن أحدث المستجدات والتقنيات الطبية، مع استخدام وسائل التقنية (أونلاين) ومنهجيات التقييم والإرشاد في التدريب.وزارة الصحة الصحة الرياض البورد السعودي
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 08:51 AM
ضِمن 2030 وذلك من خلال محور زيادة وتطوير رأس المال البشري
أعلنت "الصحة" عن قبول 446 متدربًا ومتدربة في البورد السعودي لطب الأسرة لهذا العام 2019م، وبلغ إجمالي الملتحقين في البورد 1718 متدربًا ومتدربة حتى بداية أكتوبر 2019م.
وتوسعت الوزارة في توفير مقاعد تدريبية إضافية لخريجي كليات الطب في برنامج شهادة الاختصاص السعودي في طب الأسرة، مع المحافظة على معايير الجودة والاعتراف من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ مشيرة إلى أن هذه الخطوات التطويرية تأتي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020، سعيًا لتحقيق رؤية 2030؛ وذلك من خلال محور زيادة وتطوير رأس المال البشري في تخصص طب الأسرة وتطوير الأطباء العاملين بالرعاية الأولية بوزارة الصحة؛ حيث يشكّلون المحور الرئيسي في نموذج الخدمة الجديد، وتطبيق منهجية طب الأسرة.
وبيّنت "الصحة" أن عدد المتوقع تخرجهم -بإذن الله- خلال هذا العام (217) طبيبًا وطبيبة، موضحة أنه تم تحقيق زيادة في برامج الزمالة في المملكة من 3 برامج في المدن الرئيسية في عام 2006م إلى 18 برنامجًا في معظم مدن المملكة في عام 2017م، كما تم فتح برنامج في نجران والقريات والخرج هذا العام، ليصل العدد الإجمالي للعام الحالي 21 برنامجًا تدريبيًّا.
وبلغ عدد مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 159 مركزًا تدريبيًّا للدراسات العليا في طب الأسرة بالمملكة، وصاحَبَ ذلك اعتمادُ 4 أكاديميات لطب الأسرة بمناطق: (الرياض، والشرقية، والقصيم)؛ وهو ما أسهم -بحمد الله- في استيعاب أعداد مضاعفة من الأطباء في برنامج الزمالة.
وأفادت "الصحة" بأنه فيما يتعلق بمجال التدريب على رأس العمل، أتمت برامج التدريب لطب الأسرة بالمناطق تدريبَ أكثر من 5 آلاف من الأطباء العامين بمراكز وزارة الصحة على دورات تنشيطية عن أحدث المستجدات والتقنيات الطبية، مع استخدام وسائل التقنية (أونلاين) ومنهجيات التقييم والإرشاد في التدريب.
، "الصحة": قبول 446 متدربًا ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة ،
المصدر : الخليج 365
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