- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من تبوك والجوف، وتستمر معظم أيام الأسبوع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية متواضعة ومبكرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وقد تؤثر بسحبها وربما أمطارها القليلة، وعلى نطاق ضيق، في أجزاءٍ من منطقة #تبوك و#الجوف، وقد تستمر معظم أيام الأسبوع.
وأضاف: كما تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك في أجزاء من المنطقة الشرقية.
أمطار حالة مطرية تبوك الجوف
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 08:38 AM
قال: حالة متواضعة ومبكرة وهي الأولى في هذا الموسم"المسند" يتوقعه أسبوعاً ماطراً كاشفاً عن المناطق المتأثرة
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من تبوك والجوف، وتستمر معظم أيام الأسبوع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية متواضعة ومبكرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وقد تؤثر بسحبها وربما أمطارها القليلة، وعلى نطاق ضيق، في أجزاءٍ من منطقة #تبوك و#الجوف، وقد تستمر معظم أيام الأسبوع.
وأضاف: كما تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك في أجزاء من المنطقة الشرقية.
، "المسند" يتوقعه أسبوعاً ماطراً كاشفاً عن المناطق المتأثرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند" يتوقعه أسبوعاً ماطراً كاشفاً عن المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.