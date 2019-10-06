، "دهانات الجزيرة" تكشف عن منتَجيْن من أحدث تقنياتها وابتكاراتها.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستفاجئ بها السوق خلال مشاركتها في معرض البناء السعودي 2019 بالرياض

تنطلق يوم غد الاثنين 7 أكتوبر، الدورة 31 من "معرض البناء السعودي 2019"، وتكشف "دهانات الجزيرة" -خلال المعرض- عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها من المنتجات عالية الجودة، التي ستفاجئ بها سوق الدهانات بالمملكة، وتعرضها للمرة الأولى.

وتشارك "دهانات الجزيرة" بجناح حديث التصميم، تحت رقم "163- 2" يمتد على مساحة 150 مترًا مربعًا في القاعة الثانية من المعرض، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة 4 عصرًا وحتى 10 مساءً على مدار أيام المعرض الأربعة، التي تستمر حتى 10 أكتوبر.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح، الجميعَ لزيارة جناح الشركة بالمعرض؛ للاطلاع على أحدث تقنيات الشركة وابتكاراتها، وأحدث خدماتها التي تؤديها عبر أكثر من 650 معرضًا داخل المملكة وخارجها؛ مبينًا أن هذا الحدث المهم لمختلف الأوساط المشتغلة بالإنشاء والبناء، يوفر فرصة لعرض منتجات تطلقها الشركة لأول مرة؛ من أهمها دهان مغناطيسي يقدم حلولًا إبداعية متعددة على الجدران في مختلف الأماكن هو "الجزيرة ماجنتيك"، ودهان لتدوين الأفكار على الجدران؛ أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود هو "الجزيرة نوتس".

وأوضح "الرميح" أن "دهانات الجزيرة" ستركّز خلال هذه الدورة على نحو 50 منتجًا من مجموع منتجاتها التي تزيد على 400 منتج؛ مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير من المنتجات المعروضة؛ يعكس تنوّع منتجات الشركة واحترافيتها، وتوفيرها خيارات كثيرة تلبي احتياجات ورغبات كل القطاعات المهتمة بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديمها حلولًا إنشائية ولونية متعددة؛ لافتًا إلى أن منتجاتها في المعرض ستشمل الدهانات الإنشائية، ودهانات العزل المائي والحراري، وحماية خزانات مياه الشرب، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، ودهانات الأرضيات، والدهانات المضادة للحريق، ودهانات علامات الطرق، ودهانات الأعمال الفنية، إضافة إلى المنتجات الإسمنتية الجاهزة.

وأكد "الرميح" مُضيّ "دهانات الجزيرة" في قيادة سوق الدهانات بالمملكة بكل عزم وتفانٍ، ومواصلة مَساعيها وتعزيز جهودها للوفاء بمتطلبات عملائها أفرادًا ومؤسسات وشركات، على نحو يواكب تطلعاتهم، ويرتقي بطموحاتهم، ويفوق توقعاتهم.

دهانات الجزيرة مركز الرياض الدولي الرياض