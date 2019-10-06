وقت نزول حساب المواطن 1441 الدورة الـ23 أكتوبر 2019| كم باقي على حساب المواطن

تم تحديد وقت نزول حساب المواطن 1441 من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليكون في العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتقدم موعد إيداع حساب المواطن السعودي في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية أو يتأخر في حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة أو السبت، ويجب العلم بأن برنامج حساب المواطن 1441 تم إطلاقه من أجل تقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المنخفض لتحمل الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة.

ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة الخاصة بالشهر الميلادي الجاري، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي، كما يمكنكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن المتنوعة ومنها رقم تليفون حساب المواطن الموحد.

وقت نزول حساب المواطن 1441

بدايةً نود التعريف ببرنامج حساب المواطن السعودي، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني تم إنشاءه من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمواطنين بالمملكة العربية السعودية المستحقين بصورة مباشرة عن طريق منصة موحدة وهي بوابة حساب المواطن الإلكترونية، فهو يقوم بتخفيف الأعباء الناتجة عن إصلاحات المملكة الاقتصادية ضمن رؤية المملكة الحكيمة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

حيث يهدف حساب المواطن السعودي لتخفيف الآثار الاقتصادية المختلفة على أصحاب الدخول المنخفضة، وتشجيع المواطنين السعوديين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، ويتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، وبعد الانتهاء من تسجيل حساب مواطن جديد يتم دراسة حالة الأهلية من جانب حساب المواطن، ثم يتم الإعلان صدور نتائج الأهلية للدورة القادمة ليتم التحقق منها من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج.

أما عن وقت نزول حساب المواطن 1441 فمن المقرر أن يتم صرف مبالغ الدفعة الثانية والعشرون الخاصة بشهر سبتمبر 2019 يوم غدٍ الثلاثاء بتاريخ 10 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 11 محرم 1441هـ، ويتم الإعلان عن البدء في إيداع مبالغ حساب المواطن مع بدء الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، ويمكنكم الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي (ca.gov.sa) المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

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إيداع حساب المواطن الدفعة الـ22

أعلن برنامج حساب المواطن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 10 سبتمبر 2019 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء إيداع مخصصات الدفعة الثانية والعشرون في الحسابات البنكية للمسجلين في البرنامج أصحاب الطلبات المكتملة حتى تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الماضي، بالإضافة إلى المستفيدين من مبالغ دعم الدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغييراً على حالتهم.

ومن يرغب في استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق من الدعم، فيمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم التواصل مع دعم حساب المواطن من خلال الاتصال المباشر على رقم تليفون حساب المواطن (19912)، كما يمكنكم التعرف على وقت نزول حساب المواطن 1441 الدفعات المقبلة -بمشيئة الله تعالى- من خلال متابعتنا عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ23 شهر أكتوبر 2019

تم الإعلان يوم الاثنين بتاريخ 30 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 1 صفر 1441هـ عن صدور نتائج الأهلية لدورة الاستحقاق الثالثة والعشرون الخاصة بشهر أكتوبر 2019م، حيث يتم التحقق من الأهلية لمعرفة الحالة أو استعلام حساب المواطن من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن باتباع الرابط الرسمي المرفق.

ووفقاً للمواعيد المقررة لإيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من مبالغ دعم البرنامج الحكومي والمحددة من قبل البرنامج بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثالثة والعشرون أكتوبر 2019 في الموعد الآتي (الخميس 10 أكتوبر 2019 الموافق 11 صفر 1441هـ)، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن السعودي أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 6 أكتوبر 2019 الموافق لتاريخ 7 صفر 1441هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (4 أيام).