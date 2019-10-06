الشيخ المطلق يرد على متصل سأل عن حكم طلب الطلاق من زوج ضعيف جنسياً

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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق، أن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والتقدير والكرم والاحترام بين الزوجين وليست علاقة جنسية فقط، وذلك في معرض رده على متصل سأل عن حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كان يعاني ضعفا وعجزا جنسيا.

وقال المطلق ضمن برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” إن الإنسان لديه ثلاثة أمور لها أثر في حياته هي: لسانه، ويده، وما خلق الله بينه وبين زوجته – العلاقة الجنسية – فإذا تعطّل الثالث واليد خضراء واللسان حلو فلن تطلب المرأة الطلاق أبدا، لكن إذا تعطل الثالث واليد ناشفة واللسان ما فيه ليونة فما هي مقومات البقاء والسعادة مع هذا الزوج؟ فأنت من تحدد، إذا نقص شيء فزد شيئا وهكذا.

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ودعا المطلق الأزواج كبار السن إذا تزوجوا فتيات صغيرات، أن يتنازلوا وينزلوا من عقلية الشيبان إلى عقلية الشباب، بمعنى أن يجعلها أميرة عند أهلها ويمدحها ويعوضها بالسفريات والنزهات والزيارات والرحلات، أي يجعلها مثل زوجات الشباب.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب عائشة وهو في أواخر عمره بعد الخمسين، فكان يتسابق معها، ويسمح لها بأن تمارس بعض الألعاب مع صديقاتها..، وكان يتحدث معها بأحاديث، مثل حديث أم زرع وغيره، فينبغي للكبير في السن أن يعوض الزوجة إذا تزوجها بمثل هذه الأشياء.



