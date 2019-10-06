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كشف مواطن يبلغ من العمر 60 سنة عن عادة رياضية يمارسها منذ 20 عاما تحتاج لمجهود كبير، قد يعجز عنه الشباب، حسبما كشف مقطع فيديو متداول له، ذاكرا السبب الذي دعاه لذلك.
وأظهر المقطع الرجل وهو يهرول في طريق عام، فيما ربط ذراعه بضماد طبي، وتحادثه فتاة من داخل سيارتها، ووجهت له عدداً من الأسئلة حول نمط حياته وسبب حرصه على ممارسة رياضة الجري يومياً رغم كبر سنه.
وأوضح أنه ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، ويقسم الثلاثين كيلومترا على فترتين، الأولى قبل الفجر والثانية عند العصر..، مبيناً أنه لا يشرب الشاي ولا القهوة، وأنه يهرول يوميا ليتفادى الأمراض المنتشرة كالضغط والسكر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطن ستيني يمارس رياضة الجري لمسافة 30 كيلومتراً يومياً وهذا هو السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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