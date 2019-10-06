انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بمشاركة أكثر من 20 دولة

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ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية يوم 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة كبيرة وفعاليات ضخمة هذا العام لتكريسه كواحد من أهم المعارض في المملكة والمنطقة بعد النجاح الكبير الذي شهدته نسخته الأولى.

وفي فعاليات عناصرها الثقافة والترفيه، ينطلق المعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وبمشاركة واسعة إذ ستشارك فيه أكثر من 20 دولة مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد 350 عارضًا يعرضون منتجاتهم المتنوعة في أقسام المعرض التي اتسعت هذا العام لتكون 30 قسمًا متخصصًا، مثل أقسام المستلزمات البيطرية والصقور، وقسم أسلحة الصيد النارية والهوائية، وأقسام المطاعم والمقاهي وقسم صقار المستقبل في المعرض الواقع في “واجهة الرياض” وغيرها.

ويضم المعرض الممتد لمدة خمسة أيام بالعاصمة الرياض العديد من الفعاليات الممتعة التي تشمل كل أفراد الأسرة.

ويهدف معرض الصقور والصيد إلى توثيق الاتصال مع موروثنا الشعبي والثقافي والمحافظة على إرث المملكة في جانب هواية الصقور كعادة أصيلة من عادات العرب والسعوديين.

كما يعمل على تعميم تلك الثقافة وفنونها عبر إنشاء معرض إقليمي عالي المستوى ومتخصص في الصقور والصيد للمشاركين من المملكة ومنطقة الخليج والعالم..، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار؛ وذلك لمشاهدة وشراء أحدث تقنيات الصيد ومعداته من حول العالم.

