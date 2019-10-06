شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في الضالع.. بينهم قياديان والان مع التفاصيل

قتل 16 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديان، وأصيب آخرون، السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن مواجهات اندلعت بين الطرفين أثناء محاولة مجموعة من الانقلابيين التسلل في وادي الشجيب بقرية الريبي في منطقة حجر غرب قعطبة.

كما لفت إلى إحباط قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيات التسلل وإجبارها على التراجع والفرار.

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كذلك أكد أن المواجهات أسفرت عن مقتل 16 حوثياً، بينهم القياديان البارزان معمر السقاف وعوض بدر الدين الكهالي، وإصابة 7 آخرين.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف، في وقت سابق، عن ارتكاب الميليشيات آلاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في الضالع خلال الشهرين الماضيين.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لجبهة الضالع بأن الانقلابيين ارتكبوا 10123 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظة التي شنوا عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين.

ووثق فريق الرصد بالمركز، بحسب التقرير، 130 حالة قتل، بينهم 12 طفلاً و10 نساء و272 إصابة، بينهم 40 طفلاً و22 امرأة، إضافة إلى 40 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، بينهم 10 أطفال.