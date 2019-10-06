ولي العهد السعودي يكرّم الرئيس التنفيذي لصندوق روسيا السيادي

قلّد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم السبت، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر (السيادي) كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين البلدين.

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

في الرابع من سبتمبر الماضي، قال كيريل ديمترييف، رئيس الصندوق الروسي، إن بلاده ستتوسع في التعاون مع السعودية.

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ويتطلع الصندوق الروسي لاستثمار مليار دولار في المملكة بقطاعات البتروكيماويات والتكنولوجيا والبنية التحتية، يتوقع أن توفر 10 آلاف فرصة عمل.

وتأسس الصندوق الروسي في 2011 ويؤدي دورا رئيسيا في تحفيز الاستثمار المباشر في روسيا، ويستثمر في 45 شركة ويدير أكثر من تريليون روبية روسية منها 100 مليار كاستثمار مباشر و900 مليار من شركاء مستثمرين.

ويستهدف قطاعات الطاقة والخدمات الكمالية والصحة وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والإنتاج الصناعي والتعدين والاتصالات والتجزئة والنقل والبنية التحتية والزراعية والخدمات اللوجستية.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 1.9% في 2019.