شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 46 ساعة.. «التحالف» ينقذ ركاب سفينة «الواثق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت قوات التحالف البحري عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب للسفينة اليمنية (الواثق) على متنها ٦٠ مسافرا يمنيا.

وفي التفاصيل، أبحرت السفينة (الواثق) من نوع (عبري) على متنها 60 مسافرا يمنيا من بينهم 11 امرأة و7 أطفال و42 رجلا، إضافة لطاقمها المكون من 5 من البحارة من جزيرة سقطرى باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة (الأربعاء الماضي)، وأثناء إبحارها وعلى مسافة 117 ميلا بحريا من ميناء نشطون تعطلت جميع محركاتها، وبسبب سرعة الرياح انحرفت عن مسارها شرقاً بمسافة 20 ميلا بحريا.

بعد ذلك بدأت قوات التحالف البحرية التابعة لقيادة القوات المشتركة قطاع المهرة عملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها، واستمرت عملية البحث 18 ساعة، حتى عثر على السفينة يوم (الخميس) وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون، واستغرقت عملية السحب 28 ساعة بعد إكمال 46 ساعة لعملية البحث والإنقاذ، وفور وصول السفينة يوم (الجمعة) بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.