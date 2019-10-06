شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في امتداد شارع فلسطين بعد رحيل «القنصلية الأمريكية»؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)بعد أيام من رحيل القنصلية الأمريكية في جدة إلى مقرها الجديد في حي المحمدية، بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد (22/9/2019)، شرعت القنصلية أمس (السبت) في رفع الصبات الخرسانية من أمام مقرها القديم في شارع فلسطين، التي ظلت لسنوات عدة تنال جزءا من امتداد الشارع المؤدي إلى الحمراء، مما تسبب في تكدس المركبات واضطرار الكثير من السائقين للبحث عن طرق بديلة.
وأكد متحدث أمانة محافظة جدة محمد البقمي، لـ "الخليج 365": أن الأمانة ستعمل على صيانة الشارع بعد إزالة الصبات الخرسانية ليتمكن قائدو المركبات من سلوك الطريق.
من جهة أخرى، علمت "الخليج 365" أن مالك أرض مواقف السيارات التابعة للمستشفى الخاص المجاور للقنصلية الأمريكية، شرع أخيرا في مشروع لبناء مواقف متعددة الأدوار في الموقع لخدمة المستشفى.
وظل مقر القنصلية الأمريكية في شارع فلسطين لأكثر من 65 عاما، بعد انتقالها من مقرها في منطقة البلد، إذ كان حي الحمراء وقتها منطقة معزولة على شاطئ البحر الأحمر على الحدود الشمالية للمدينة، قبل أن تتوسع المدينة وتتمدد الشوارع حول القنصلية، والتي باتت في وسط جدة.
وأعلنت القنصلية العامة الأمريكية مباشرة عملها وخدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية في 24 سبتمبر 2019، حيث يقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية (التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين) في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة في شارع الصفا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث في امتداد شارع فلسطين بعد رحيل «القنصلية الأمريكية»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.