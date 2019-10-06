شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تنجز 169 ألف معاملة إلكترونية خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشّن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، حزمة جديدة من الأنظمة والخدمات الإلكترونية «نهج» والمشاريع والتحسينات التي طورتها عمادة تقنية المعلومات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة في الإدارة العليا. دشّن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، حزمة جديدة من الأنظمة والخدمات الإلكترونية «نهج» والمشاريع والتحسينات التي طورتها عمادة تقنية المعلومات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة في الإدارة العليا. وشاهد الحضور عرضاً للأعمال والإنجازات التي قامت بها عمادة تقنية المعلومات خلال العام الهجري 1440، وسجلت خلالها إنجاز (169040) معاملة إلكترونية، إضافة للعديد من الخدمات التي شملت الدخول على الأنظمة وتوفير الحماية الإلكترونية وتجهيز بنى تحتية للقيام بتوفير أنظمة وبرامج خدمية، حيث يعمل ما يقارب (151) موظفاً و(67) موظفة على تنفيذ وتهيئة الخدمات الإلكترونية بالعمادة، كما حظيت الجامعة ممثلة في عمادة تقنية المعلومات في الحصول على العديد من الجوائز أبرزها دخولها كأفضل 15 جهة حكومية في دعم التحول الرقمي، في تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية مؤخراً.



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