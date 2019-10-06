ولي العهد يبعث تهنئة للسيسي بذكرى يوم العبور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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