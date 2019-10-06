شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يزور السعودية أواخر الشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

يتوقع أن يزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري السعودية نهاية الشهر الحالي، وفق ما أكده مستشاره الدكتور عمار حوري، وذلك في إطار اللجنة المشتركة السعودية اللبنانية.

ووصف حوري الزيارة بقوله «تعطينا أملا بتفعيل عدد من العناوين».

وبين أن الحريري سيزور عدة عواصم أخرى، في فترة ليست بعيدة، مشددا على «أن كل هذه الجولات تصب في إطار دعم لبنان اقتصاديا واستثماريا، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري يقوم بورشة عمل متنقلة، ويبذل أقصى جهده، متمنياً أن يلاقيه الفرقاء الآخرون بالإيجابية نفسها».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك من يسعى لعرقلة عمل الحريري رد حوري بقوله «متمسكون بالأمل وبتحقيق هذا التفاؤل».