شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أداء «المحاكم الإدارية».. إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف على اعتماد وإطلاق خدمة مؤشرات أداء المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا؛ إذ تمكن الخدمة رؤساء المحاكم من الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء سير العمل في الإدارات، وتحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءا من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم فيها وأرشفة ملف الدعوى، ليكون لكل محكمة مؤشر يوضح متوسط المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الدعاوى.

وأوضح الديوان أن اعتماد تلك المؤشرات جاء مساهمة في تحقيق هدف ديوان المظالم الإستراتيجي الثاني بالتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، والهدف الإستراتيجي الثالث بإيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة تعكس أداء المحاكم بشكل فوري، إضافة إلى تيسير متابعة سير العمل من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم.