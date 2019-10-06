شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الـ 5.. تقنيات الداخلية السعودية في «جيتكس».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

للعام الخامس على التوالي، تشارك وزارة الداخلية السعودية في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 والذي ستنطلق فعالياته اعتبارا من اليوم «الفترة من 6- 10 أكتوبر» في مدينة دبي، ويتم خلاله استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية التي وصلت إليها الوزارة تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن». وتقدم وزارة الداخلية العديد من التقنيات أبرزها الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، و الحج والعمرة، وما تحقق في التحول الرقمي عبر خدمة أبشر، وحماية الحدود والمنافذ، والتطور في أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومكافحة الجريمة وتعزيز السلامة، والجديد في الوثائق الشخصية والهوية الرقمية.

كما تقدم الداخلية العديد من الخدمات التقنية العالية وكذلك الحلول الذكية التي تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم وكذلك الزائر للمملكة، في ظل الدعم الكبير الذي أسهم في التحول إلى الحكومة الذكية، حتى أصبحت رائدة في المجالات التقنية والتي ستحقق مكاسب عديدة، وفق رؤية 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل.