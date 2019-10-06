شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % ارتفاع نسبة الرضا في 4 مطارات.. وانخفاض معدل المشاركين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) في وقت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في 4 مطارات رئيسية إلى 75% في سبتمبر الماضي 2019، مقارنة بنسبة 72% في أغسطس الماضي، أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد المشاركين في الاستبيان بين المسافرين ليصل إلى 400 ألف مسافر في سبتمبر، بينما كانت 650 ألف مسافر في أغسطس، و700 ألف مسافر في يوليو. وأوضحت الهيئة أن مطاري الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة شهدا ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة بنسبة 79%، فيما بلغت النسبة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 76%، بينما جاءت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مرتفعة ووصلت في سبتمبر إلى 60%.

في وقت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في 4 مطارات رئيسية إلى 75% في سبتمبر الماضي 2019، مقارنة بنسبة 72% في أغسطس الماضي، أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد المشاركين في الاستبيان بين المسافرين ليصل إلى 400 ألف مسافر في سبتمبر، بينما كانت 650 ألف مسافر في أغسطس، و700 ألف مسافر في يوليو. وأوضحت الهيئة أن مطاري الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة شهدا ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة بنسبة 79%، فيما بلغت النسبة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 76%، بينما جاءت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مرتفعة ووصلت في سبتمبر إلى 60%.

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