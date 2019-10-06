شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. السعوديون ينافسون على جائزة «بيرسون للمعلم 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

للمرة الأولى، يشارك المعلمون والمعلمات السعوديون في جائزة المعلم 2019 التي تقدمها «بيرسون الشرق الأوسط»، مكافأة للمعلمين الذين ساهموا من خلال التزامهم وتفانيهم بتحسين جودة التعليم المدرسي.

ودعت بيرسون الشرق الأوسط، معلمي المملكة للترشح في الجائزة، لفئاتها المختلفة التي تشمل فئة المعلمين الملهمين، وفرق التدريس المتميزة، أو قادة المدارس، والتي يقدمها نخبة من المعلمين ورواد التعليم في المملكة. وأوضحت وزارة التعليم أن المعلم السعودي أثبت قدرته على التفوق والتميز على كافة الأصعدة، حيث حقق معلمو ومعلمات المملكة مراكز متقدمة في العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.

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وبينت أن جائزة التميز تأتي واحدة من أهم الجوائز التي أقرتها الوزارة على مختلف فئاتها، وعلى مدى 9 دورات سابقة تنافس المعلمون ليثبتوا أن مهنة التعليم لا تقف عند حد إعطاء المعلومة بل تتجاوز ذلك إبداعاً و تفرداً.

وكرمت وزارة التعليم في الدورة التاسعة 2019 للجائزة 10 معلمين و 10معلمات على مستوى إدارات التعليم في المملكة، فيما تأتي جائزة الشيخ حمدان بن راشد من الجوائز التي حرص المعلمون على المشاركة فيها، واستطاع المعلم السعودي خلال مشاركته في 21 دورة للجائزة أن يحجز مقعده في المراكز الأولى للجائزة عن فئة المعلم المتميز والمعلمة المتميزة وفئة المعلم فائق التميز.

وعلى المستوى العالمي حققت السعودية 3 جوائز عالمية في مجموعة الابتكار، وتوظيف التقنية، وجائزة المجموعة الكبرى بمنتدى تبادل الخبرات في باريس، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية، إذ شارك وفد من المعلمين والمعلمات السعوديين في منتدى تبادل الخبرات في باريس ضمن 400 معلم من مختلف أنحاء العالم لعرض مشاريعهم الإبداعية في دمج التقنية في التعليم.