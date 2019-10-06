محمد بن مسعود - الدمام - ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2019-10-06

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .