عاجل اليمن : حادث مروع أفقد هذا العريس ذاكرته يوم زفافه.. فأعادتها العروس بطريقة لا تخطر على بال .. شاهد ماذا فعلت معه

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع أفقد هذا العريس ذاكرته يوم زفافه.. فأعادتها العروس بطريقة لا تخطر على بال .. شاهد ماذا فعلت معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض عريس إسكتلندي للسقوط من فوق درجات السلّم ، حيث سقط من ارتفاع حوالي 3.7 متر، ودخل في غيبوبة يوم زفافه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد"، فإن أحد سكان منطقة غرب لوثيان الإسكتلندية، كريس مالون، سقط في فجوة "الدرابزين" عندما كان يساعد عامل الفندق في حمل الهدايا إلى غرفة الزفاف.

وأصيب الرجل بكسورٍ في الجمجمة والظهر والذراعين والكتفين، وأيضاً تعرّض لإصابات في القلب والرئتين. وشبّه الأطباء حالة كريس بشخص نجا من حادث سيارة.

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العريس قضى 10 أيام في جناح العناية المركزة وعندما استيقظ من غيبوبته، اكتشف الأطباء أنّه فقد ذاكرته جزئيا، ولم يعد يتذكر حتى عروسه.

من جانبها قالت العروس : "لقد رأيت كيف استفاق من غيبوبته، وكان محرجاً للغاية لأنّه لم يكن يعلم أنّنا أصبحنا متزوجين".

وأضافت أنها حاولت تذكيره بالزفاف، بترديد لحن الأغنية التي رقصت معه على أنغامها ليلة العرس، فبدأ الزوج في الغناء وبدأت الذاكرة تعود إليه تدريجيا.

وقد بقي كريس تحت إشراف الأطباء لعدة أسابيع بسبب إصابته بالتهاب رئوي، ما أدى لتوصيله بجهاز التنفس الصناعي.

وتمكن كريس من العودة إلى المنزل بعد شهر من الحادثة عكس التوقعات الأولية للأطباء، الذين قالوا إن "الشفاء سيستغرق عاماً ونصف العام".