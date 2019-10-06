عاجل اليمن : هكذا أنهى ‘‘السيف الأجرب’’ تمرد الأسرة الحاكمة على الأمير ‘‘محمد بن سلمان’’

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أنهى ‘‘السيف الأجرب’’ تمرد الأسرة الحاكمة على الأمير ‘‘محمد بن سلمان’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كان السيف عند العرب حتى عهد قريب من أنفس الهدايا التي يقدمها الملوك والأمراء وقادة الجيوش وشيوخ القبائل والأعيان فيما بين بعضهم البعض عبر التاريخ البشري.

وللسيف قيمته الاجتماعية والثقافية والحربية في التراث العربي والإسلامي، فالسيف -له أكثر من خمسين اسما- لطالما كان صديقا لصاحبه؛ يحتمي به من الغدر ويدافع به عن أرضه وعرضه، يهاجم ويدافع به، ويلازمه ليل نهار، ويعتز به.

قد يهمك ايضاً

النفيسي ينفجر في وجه الأسرة الحاكمة في الكويت ويكشف عن فضيحة من العيار الثقيل ويصدر فتوى حاسمة (فيديو)

شاهد.. ردة فعل محمد بن سلمان على تصرف مباغت من أحد أفراد أسرة اللواء ”الفغم” أراد أن يشفي غليله .. ”فيديو صادم”

على طريقة خاشقجي .. السفارة المصرية تستدرج ‘‘محمد علي’’ للحضور إليها .. وهذا ما حدث

فنان شهير يوقع بـ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ ويتحدث عن ‘‘عشرة عمر’’ والأخيرة تعترف بما حدث لها وتوثيقه بـ(الفيديو)

باسندوة : يجب أن يُرفع هذا الشعار في صنعاء وكل مدينة عربية

وكالة عالمية تكشف عن رئيس حكومة اليمن القادم المنبثق عن مشاورات جدة ( تفاصيل )

صعود متسارع للريال اليمني وانخفاض كبير للدولار والسعودي – (أسعار الصرف الآن في صنعاء وعدن)

بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث

بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

إشعال عود الثقاب في أولى مديريات عمران.. وقيادات حوثية كبرى تصل إلى الخطوط الأمامية .. وهذا ما يحدث

عاجل المذيع الشهير ’’فيصل القاسم‘‘ يعلنها بكل صراحة هذا ماسيحدث في المنطقة العربية خلال أيام ..شاهد المفاجأة

انسحاب الحوثيين من الحدود مع السعودية وبيع السلاح وعودتهم إلى صنعاء واندلاع مظاهرات عنيفة .. وهذا ما يحدث الآن في العاصمة (تفاصيل طارئة)

السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

طفل يمني يبيع الماء ويغني بصوت أذهل العالم .. وقناة دولية تسلط الأضواء على هذه الأغنية الغزلية (فيديو)

ورد الآن :أول رد حوثي عاجل على إعلان السعودية وقف الحرب في اليمن

Advertisements

هذا مايحدث وسط مدينة ذمار بين الحوثيين ومسلحين قبليين وسقوط ضحايا والعشرات من ابناء عنس يتوافدون بأسلحتهم..! – (تفاصيل طارئة)

شركة النفط اليمنيه انتظروا هذا الخبر الهام صباح يوم السبت

ورد للتو : تحذير هام للمسافرين والتجار | تعميم حوثي على جميع نقاط التفتيش بمصادرة هذه الأموال..!؟ وشن حملة جديدة على المصارف والشركات

الانتقالي يقلب الطاولة على الشرعية وانفجار الوضع في محافظة شبوة واشتباكات عنيفة تحدث الآن.. والمواطنون يخرجون للشوارع (فيديو)

كثير من الأسر العربية والإسلامية اشتهرت بعدد من أنواع السيوف، منها: دابان، وخريسان، وأُرقبان، والبسام، وبشيمان.

الأشهر في تاريخ السيوف العربية

ومن بينها “السيف الأجرب” وهو واحد من السيوف المهمة التي تمتلكها الأسرة الحاكمة في السعودية، وتعود ملكيته إلى الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو صناعة نجدية حيث اشتهرت الدرعية بهذه الصناعة اليدوية.

“الأجرب” مقتنى تاريخي موجود حتى يومنا الحالي وتتحقق فيه رمزية تاريخية بالنسبة للمملكة وذلك لدور مالكه في إحياء الدولة السعودية مرة ثانية، إذ اكتسب السيف سمعة كبيرة منذ ذلك الحين في أنحاء الجزيرة العربية ويعدّ الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

من غير الواضح من أين جاءت تسمية السيف، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها وجود صدأ بائّن على نصله، ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ “السيف الأجرب”.

هكذا أعادته الملكة من البحرين!

كان السيف قد أهدي الى أمير البحرين حيث ذكر في كتاب “خليفة بن سلمان: رجل وقيام دولة” لـ”توفيق الحمد”، أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله هو الذي أهدى السيف إلى الشيخ عيسى بن خليفة.

وأكد ذلك الدكتور علي أباحسين في مقالة له نشرتها مجلة الوثيقة البحرينية في عددها الـ28 بعنوان “لمحات من الأحوال السياسية بالبحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

ويرى الدكتور سعد الصويان، أستاذ علم الاجتماعي السعودي، أن من أهداه إلى الشيخ عيسى هو محمد بن فيصل بن تركي المشهور بغزالان.

تناقل السيف، بعد ذلك، حاكمٌ تلو آخر في البحرين، إلى أن وصل إلى الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين، وكان حريصا عليه جداً، وتمّ وضع “الأجرب” في حجرة خاصة لم يسمح لأحد بأن يقترب منها.

وفي عام 2010، أهداه ملك البحرين للملك “عبدالله” ثم انتقلت ملكيته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كتيبة “السيف الأجرب”

وفور تولي العاهل السعودي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير 2015، استحدث قوة تحمل اسم السيف، وهي كتيبة “السيف الأجرب” إحدى كتائب الحرس الملكي، والتي ترتبط بشكل مباشر بسمو ولي العهد السعودي.

قالت صحيفة “سبق” السعودية أن قوام القوة يزيد على ٥٠٠٠ عسكري من مختلف الرتب العسكرية، ويحمل جميع منسوبيها دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات.

وأَضاف الصحيفة السعودية أن تسميتها بهذا الاسم ترجع إلى اسم سيف مؤسّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود.

برز اسم كتيبة “السيف الأجرب” يناير/ كانون الثاني، عقب القبض على عدد من الأمراء السعوديين على خلفية التجمهر أمام قصر الحكم.

