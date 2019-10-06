عاجل اليمن : النفيسي ينفجر في وجه الأسرة الحاكمة في الكويت ويكشف عن فضيحة من العيار الثقيل ويصدر فتوى حاسمة (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي ينفجر في وجه الأسرة الحاكمة في الكويت ويكشف عن فضيحة من العيار الثقيل ويصدر فتوى حاسمة (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد السياسي والأكاديمي الكويتي، عبد الله النفيسي، فتوى أصدرها سابقًا ضد أموال أبناء أسرة الصباح، وأثارت ضجة واسعة.
وقال "النفيسي" خلال برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القبس" الكويتية، إنه أفتى خلال محاضرة ألقاها في وقتٍ سابقٍ إنه لا يجوز شرعًا تخصيص أموال شهرية لأبناء أسرة الصباح، موضحًا أن هذا الأمر ضد الشرع.
وأضاف "النفيسي" أستغرب من العلماء والدعاء الذين يتحدثون عن الوضوء ولا يتطرقون إلى هذه المواضيع المهمة.
وأشار الأكاديمي الكويتي إلى أنه زاره مبعوث من الديوان الأميري الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح، ليتأكد من الفتوى.
وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق في وقت سابق، على تخصيص مبلغ 50 مليون دينار سنويًّا، كمخصصات للأمير توزع على أفراد الأسرة الحاكمة، حيث يصدر الأمير أمرًا بتحديد المستحقين من الأسرة الحاكمة لهذه المخصصات، فيصرف منها ولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة والشيخ سعد العبد الله الأمير السابق.
كما يوجد مخصصات أخرى شهرية برواتب خارج إطار مخصصات الأمير، التي يتم الاعتراض عليها.
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عبدالله النفيسي: لايجوز شرعا تخصيص أموال لأبناء أسرة الصباح!#الصندوق_الأسود ◾️— Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) October 4, 2019
اللقاء كامل:https://t.co/AGFSrJevk0 pic.twitter.com/v3jB6jEWPk
Ammar Taqi عمار تقي@AmmarTaqi
عبدالله النفيسي: لايجوز شرعا تخصيص أموال لأبناء أسرة الصباح!#الصندوق_الأسود
اللقاء كامل:
عبدالله النفيسي: لايجوز شرعا تخصيص أموال لأبناء أسرة الصباح!#الصندوق_الأسود ◾️— Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) October 4, 2019
اللقاء كامل:https://t.co/AGFSrJevk0 pic.twitter.com/v3jB6jEWPk
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عبدالله النفيسي: لايجوز شرعا تخصيص أموال لأبناء أسرة الصباح!#الصندوق_الأسود ◾️— Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) October 4, 2019
اللقاء كامل:https://t.co/AGFSrJevk0 pic.twitter.com/v3jB6jEWPk
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