رياضي / المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور ال 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة



بيرث 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

تأهل منتخب المملكة العربية

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على منتخب أفغانستان بتسعة أهداف مقابل هدف واحد ، كما خسر مباراته الأولى ضد منتخب هنغاريا بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال هذه الدورة.

وأهدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المصغرة الدكتور محمد الدوسري - في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية - الفوز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير

كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر والامتنان لسفير خادم الحرمين الشريفين السفير مساعد السليم على كل ما قدم من دعم ومساندة للمنتخب لكي يقدم نتائج إيجابية في هذه البطولة.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة السيد فيليب جودا على أداء المنتخب السعودي ، مؤكدا دعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم المصغرة يشارك لأول مرة في بطولة دولية خارج المملكة بعد حصوله على البطاقة البيضاء في التأهل لنهائيات كأس العالم 2019.

// انتهى //

03:07ت م

0110



بيرث 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستأهل منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم المصغرة إلى الدور ال 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة بعد تعادله مع المنتخب البريطاني بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا.وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على منتخب أفغانستان بتسعة أهداف مقابل هدف واحد ، كما خسر مباراته الأولى ضد منتخب هنغاريا بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال هذه الدورة.وأهدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المصغرة الدكتور محمد الدوسري - في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية - الفوز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو الرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي، وأمله في استمرار تطوير هذه اللعبة الجديدة ونقل رياضة كرة القدم المصغرة في المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الاتحاد يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، لاسيما بالدعم والمساندة من قبل الهيئة العامة للرياضة.كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر والامتنان لسفير خادم الحرمين الشريفين السفير مساعد السليم على كل ما قدم من دعم ومساندة للمنتخب لكي يقدم نتائج إيجابية في هذه البطولة.وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة السيد فيليب جودا على أداء المنتخب السعودي ، مؤكدا دعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم المصغرة يشارك لأول مرة في بطولة دولية خارج المملكة بعد حصوله على البطاقة البيضاء في التأهل لنهائيات كأس العالم 2019.// انتهى //03:07ت م0110

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور ال 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.