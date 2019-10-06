السعودية | 1684 ريالا مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي .. الأعلى في 10 أعوام

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تحسنت كفاءة استخدام الطاقة في السعودية خلال العام الماضي 2018، محققة ارتفاعا 5.6 في المائة، مقارنة بعام 2017.

وبلغت مساهمة برميل النفط المكافئ المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، نحو 1684 ريالا في 2018 (0.594 برميل مكافئ لكل 1000 ريال من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1595 ريالا في 2017 (0.627 برميل مكافئ لكل 1000 ريال من الناتج المحلي).

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، سجلت مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 أعلى مستوياته في عشرة أعوام وتحديدا منذ 2008 البالغ مساهمته حينها 1733 ريالا في 2008.

ويعود تحسن كفاءة الطاقة في الاقتصاد السعودي في 2018، إلى استثمارات رفع كفاءة الطاقة قادها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع جهات حكومية في أكبر ثلاثة قطاعات استهلاكا وهي “المباني” و”النقل” و”الصناعة”، التي تستهلك 90 في المائة من الطاقة في السعودية.

وتعرف مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي الإجمالي، بكثافة استهلاك الطاقة في الاقتصاد، ومفهوم كثافة الطاقة (Energy Intensity) وهو معدل استهلاك وحدة قياس من الطاقة لإنتاج وحدة قياس من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد أو العكس، أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد قسمة الكمية المستهلكة من الطاقة محليا.